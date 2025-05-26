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Konuşmak için boş araziye çağırdığı oğlunu öldürdü! Polis evinde otururken yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konuşmak için boş araziye çağırdığı oğlunu öldürdü! Polis evinde otururken yakaladı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran haber Antalya'dan geldi. Bir baba konuşmak için boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şahıs olayın hemen ardından evine döndü. Talihsiz gencin cesedini yol üstünde geçen vatandaşlar buldu, katil baba ise evinde otururken yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Murapaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi geldi. Bir süredir oğlu ile aralarında sorun olan Ali T. (60) konuşmak için oğlu Barış T.'yi (25) evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı. Burada konuşmaya başlayan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali T. yanında bulunan bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.

Konuşmak için boş araziye çağırdığı oğlunu öldürdü! Polis evinde otururken yakaladı - 1. Resim

CESEDİNİ YOLDAN GEÇENLER BULDU

Boş araziden gelen kavga seslerini kontrol eden yakın noktadaki bir parkta bulunan vatandaşlar Barış T.'yi yerde kanlar içerisinde buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz gencin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Konuşmak için boş araziye çağırdığı oğlunu öldürdü! Polis evinde otururken yakaladı - 2. Resim

Babası tarafından öldürülen Barış T.'nin cansız bedeni savcılık, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konuşmak için boş araziye çağırdığı oğlunu öldürdü! Polis evinde otururken yakaladı - 3. Resim

CİNAYETİN ARDINDAN EVİNE GİTMİŞ

Öte yandan oğlunu vahşice katlettikten sonra olay yerinden ayrılan Ali T. aynı sokak üzerindeki ikametinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ali T. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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