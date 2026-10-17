Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Manisa'daki otobüs faciasında can kaybı 12'ye yükseldi! 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 Ekim'de tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazadan acı haber geldi. Ağır yaralanan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Arıca'nın vefatıyla ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Kaydet
|

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, 6 günlük hayata tutunma mücadelesini kaybetti. Arıca'nın vefatıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Akhisar'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması neticesinde yaşanan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arıca'nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Manisadaki otobüs faciasında can kaybı 12ye yükseldi! 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti
Başlık ResmiManisadaki otobüs faciasında can kaybı 12ye yükseldi! 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti

6 GÜNDÜR HASTANEDEYDİ

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde 11 Ekim'de yaşanan kazada ağır yaralanan Zülfiye Arıca, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Altı gündür hayat mücadelesi veren Arıca, doktorların bütün müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Arıca'nın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Bursa'dan Denizli'ye giden M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne, H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekici, 11 Ekim'de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çarpmıştı.

13 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birine olay yerinde müdahale edilirken, yaralılar hastanelere gönderilmişti. Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu olmuştu.

Kazanın sonrasında gözaltına alınan tur otobüsü sürücüsü M.A. ile çekicinin sürücüsü H.K. tutuklanmış, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmıştı.

BAKMADAN GEÇME
Akhisar
GÜNDEM VİDEOLARI

Akhisar'daki kazada eşini kaybeden yolcu kaza anını anlattı! Otobüs geri geri geliyordu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.