Manisa'daki otobüs faciasında can kaybı 12'ye yükseldi! 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 Ekim'de tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazadan acı haber geldi. Ağır yaralanan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Arıca'nın vefatıyla ölü sayısı 12'ye yükseldi.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, 6 günlük hayata tutunma mücadelesini kaybetti. Arıca'nın vefatıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Akhisar'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması neticesinde yaşanan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arıca'nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

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6 GÜNDÜR HASTANEDEYDİ

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde 11 Ekim'de yaşanan kazada ağır yaralanan Zülfiye Arıca, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Altı gündür hayat mücadelesi veren Arıca, doktorların bütün müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Arıca'nın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Bursa'dan Denizli'ye giden M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne, H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekici, 11 Ekim'de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çarpmıştı.

13 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birine olay yerinde müdahale edilirken, yaralılar hastanelere gönderilmişti. Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu olmuştu.

Kazanın sonrasında gözaltına alınan tur otobüsü sürücüsü M.A. ile çekicinin sürücüsü H.K. tutuklanmış, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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