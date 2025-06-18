Masaj salonunda çirkin olay! Çoluk çocuk demeden yaptılar, önce kayda alıp sonra...

Konya'da polisinden dev operasyon, masaj salonu kılıfıyla faaliyet gösteren suç çetesi çökertildi. Çetenin kadın, çocuk ve erkek çalışanları zorla uyuşturucuya alıştırdığı, müşterilerin gizli kameralarla kayda alınıp şantajla tehdit ederek fuhuşa zorladığı tespit edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen "Kardelen" operasyonuyla, Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonundaki kirli suç zinciri ortaya çıkarıldı.

POLİS AYLARCA TAKİBE ALDI

Polis ekipleri aylar süren titiz çalışmalarla, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmede kadınların, çocukların ve erkek çalışanların iradeleri dışında uyuşturucuya alıştırıldığı, müşterilerin gizli kameralarla kayda alınıp şantajla tehdit edilerek fuhuş ve çeşitli suçlara zorlandıkları tespit edildi.

İŞLEMEDİKLERİ SUÇ KALMADI

Ayrıca çete üyelerinin husumetli oldukları şahısların ev ve araçlarına silah yerleştirip ihbar ederek mağdur ettikleri de belirlendi. "Kardelen" kod adlı operasyonla düğmeye basan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şahsılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, operasyonların devam edeceğini ve benzer suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.



