Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mersin'de acı olay: Kardeşi ölmüştü, ağabey de 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Mersin'de acı olay: Kardeşi ölmüştü, ağabey de 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de acı olay: Kardeşi ölmüştü, ağabey de 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti
Baraj, Tarsus, Mersin, Ölüm, Kardeşler, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne düşen kardeşlerden biri hayatını kaybetmiş, diğeri ise durumunun kritik olması sebebiyle Mersin Şehir Hastanesine sevk edilmişti. 16 gündür hayat mücadelesi veren ağabey de kurtarılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne girdikten sonra sudan çıkarılan ve hastanede tedaviye alınan çocuk 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Berdan Baraj Gölü'ne 12 Ağustos'ta kardeşi Serdar Ş. (8) ile giren Mevlüt Can Ş'nin (10) sudan çıkarıldıktan sonra tedavisi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etti.

Mevlüt Can Ş. müdahaleye rağmen 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Berdan Baraj Gölü'ne giren Serdar Ş. ile Mevlüt Can Ş. bir süre sonra suda çırpınmaya başlamış, bölgeye yönlendirilen ekiplerce sudan çıkarılan 2 kardeş Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kardeşlerden Serdar Ş, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, Mevlüt Can Ş. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Muhtemel 11'ler belli oldu! Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?Beşiktaş'ta büyük ayrılık! Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yangın paniği! Hastalar tahliye edildi - 3. SayfaHacettepe Üniversitesi Hastanesi yangın paniği!Adana Tufanbeyli'de orman yangını - 3. SayfaTufanbeyli'de orman yangınıKamyon, yoldan geçen kadını böyle ezdi! Saniye saniye kamerada - 3. SayfaKamyon, yoldan geçen kadını böyle ezdi! Saniye saniye kameradaYedikule Hastanesi'nde 'bıçak parası' soruşturması: Profesör örgüt elebaşısı, doçent yöneticisi çıktı! - 3. SayfaProfesör örgüt elebaşısı, doçent yöneticisi çıktı!Ölümün böylesi... Kullandığı traktörün altında can verdi - 3. SayfaKullandığı traktörün altında can verdiDiyarbakır'da feci kaza! Hareket halindeki tır kamyona çarptı: 1 ölü - 3. SayfaDiyarbakır'da feci kaza! Hareket halindeki tır kamyona çarptı: 1 ölü
Sonraki Haber Yükleniyor...