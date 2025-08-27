Mersin'de acı olay: Kardeşi ölmüştü, ağabey de 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne girdikten sonra sudan çıkarılan ve hastanede tedaviye alınan çocuk 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Berdan Baraj Gölü'ne 12 Ağustos'ta kardeşi Serdar Ş. (8) ile giren Mevlüt Can Ş'nin (10) sudan çıkarıldıktan sonra tedavisi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etti.

Mevlüt Can Ş. müdahaleye rağmen 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Berdan Baraj Gölü'ne giren Serdar Ş. ile Mevlüt Can Ş. bir süre sonra suda çırpınmaya başlamış, bölgeye yönlendirilen ekiplerce sudan çıkarılan 2 kardeş Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kardeşlerden Serdar Ş, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, Mevlüt Can Ş. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.