Mersin'de taraftar otobüsünü taşlayan 7 kişiye gözaltı
Mersin'de dün otoyolda bir taraftar otobüsünün taşlanmasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin-Adana Otoyolu'nun Ziyarettepe mevkisinde dün Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki aracın olayla bağlantılı olduğunu tespit etti. Ekipler, kimliğini belirledikleri 7 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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