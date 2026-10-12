Mersin'de taraftar otobüsünü taşlayan 7 kişiye gözaltı

Mersin'de dün otoyolda bir taraftar otobüsünün taşlanmasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin-Adana Otoyolu'nun Ziyarettepe mevkisinde dün Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki aracın olayla bağlantılı olduğunu tespit etti. Ekipler, kimliğini belirledikleri 7 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Mersin Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIMersin

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