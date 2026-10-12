Galatasaray-Barcelona maçı için satmışlar! Karaborsa bilet satışına operasyonda 9 gözaltı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik bir operasyon düzenlendi, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yarın oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde önemli bir operasyona imza attı.
KARABORSA BİLETLERE OPERASYON
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik bir operasyon düzenlendi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda adres ve kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
MAÇ YARIN SAAT 22.00'DE
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
MAÇI KİM YÖNETECEK?
UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.
Dördüncü hakemliğini Fabio Maresca'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. Di Bello'nun yardımcısı ise Aleandro Di Paolo olacak. Marco Guida, Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı ile 2023-2024 sezonunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı sahasında 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakasını yönetmişti.
SİNGO, SAKATLIĞI SEBEBİYLE OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle yarın forma giyemeyecek. Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak. Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.