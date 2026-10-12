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Spor

Galatasaray-Barcelona maçı için satmışlar! Karaborsa bilet satışına operasyonda 9 gözaltı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik bir operasyon düzenlendi, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yarın oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde önemli bir operasyona imza attı.

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KARABORSA BİLETLERE OPERASYON

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik bir operasyon düzenlendi.

Galatasaray-Barcelona maçı için satmışlar! Karaborsa bilet satışına operasyonda 9 gözaltı
Başlık ResmiGalatasaray-Barcelona maçı için satmışlar! Karaborsa bilet satışına operasyonda 9 gözaltı

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda adres ve kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Galatasaray-Barcelona maçı için satmışlar! Karaborsa bilet satışına operasyonda 9 gözaltı
Başlık ResmiGalatasaray-Barcelona maçı için satmışlar! Karaborsa bilet satışına operasyonda 9 gözaltı

MAÇ YARIN SAAT 22.00'DE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray-Barcelona maçı için satmışlar! Karaborsa bilet satışına operasyonda 9 gözaltı
Başlık ResmiGalatasaray-Barcelona maçı için satmışlar! Karaborsa bilet satışına operasyonda 9 gözaltı

MAÇI KİM YÖNETECEK?

UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Dördüncü hakemliğini Fabio Maresca'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. Di Bello'nun yardımcısı ise Aleandro Di Paolo olacak. Marco Guida, Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı ile 2023-2024 sezonunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı sahasında 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakasını yönetmişti.

İtalyan Hakem Marco Guida
Başlık Resmiİtalyan Hakem Marco Guida

SİNGO, SAKATLIĞI SEBEBİYLE OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle yarın forma giyemeyecek. Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak. Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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