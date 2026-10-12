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Spor

A Milli Takım'da flaş Arda Turan gelişmesi: TFF'nin teklifine cevap verdi

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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör adayları listesinde zirvede Arda Turan yer alıyor. Shakhtar Donesk'te görev yapan genç çalıştırıcının, ilk temas sonrası TFF'ye verdiği cevap ortaya çıktı.

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İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın ardınan Arda Turan'ı göreve getirmeyi hedefliyor.

10 Ekim Cumartesi günü özel uçakla İstanbul'a geldiği belirtilen 39 yaşındaki teknik adamın, ailesiyle görüşüp, değerlendirmelerde bulunduktan sonra ilk temasta TFF'ye verdiği cevap ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi 1115 gün sürdü.
Başlık ResmiA Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi 1115 gün sürdü.

"SAVAŞ VARKEN YARI YOLDA BIRAKMAM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Arda Turan'ın, federasyon yetkililerine "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dedi. Buna karşılık Futbol Federasyonu, genç teknik adama "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisini iletti.

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İlk sezonunda lig şampiyonluğu kazanan ve UEFA Konferans Ligi'nda yarı final başarısı gösteren 39 yaşındaki çalıştırıcının, Ukrayna kulübü ile bu konuyu değerlendirmek üzere görüşeceği aktarıldı.

Arda Turan, Shakhtar Doneskt'in başında ikinci sezonunu geçiriyor.
Başlık ResmiArda Turan, Shakhtar Doneskt'in başında ikinci sezonunu geçiriyor.

ARDA OLMAZSA YABANCI HOCA

Öte yandan listesinde başka bir yerli aday bulunmayan TFF'nin, Arda Turan'dan istediği sonucu alamazsa yabancı teknik direktörlere yöneleceği belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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