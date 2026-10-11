Vincenzo Montella ile yollarını ayıran TFF’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı. Arda Turan’ın ilk sırada yer aldığı yerli adaylar arasında Fatih Terim’e soğuk bakılırken, yabancı listesinde Nagelsmann, Deschamps ve Pereira gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını resmen duyururken A Milli Takım'da yeni teknik adam arayışı hız kazandı. Federasyonun gündeminde Arda Turan, Şenol Güneş ve Fatih Tekke gibi yerli isimlerin yanı sıra Julian Nagelsmann, Didier Deschamps ve Vitor Pereira da bulunuyor. Fatih Terim seçeneğine ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sıcak bakmadığı öne sürüldü.

A Milli Takım’da Fatih Terim’e veto: Montella sonrası 6 adaylı yarış

ARDA TURAN İLK SIRADA

Yerli teknik direktör adayları arasında Arda Turan'ın öne çıktığı belirtiliyor. Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla dikkat çeken genç teknik adam, listenin ilk sıralarında yer alıyor. Ancak kariyerine Avrupa'nın önde gelen liglerinde devam etmeyi hedeflediği belirtilen Turan'ın, şu aşamada A Milli Takım'ın başına geçmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

TFF kulislerinde konuşulan diğer isimler ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke. Boşta bulunan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra Trabzonspor'daki çalışmalarıyla gündeme gelen Fatih Tekke de yerli adaylar arasında değerlendiriliyor.

A Milli Takım’da Fatih Terim’e veto: Montella sonrası 6 adaylı yarış

FATİH TERİM'E HACIOSMANOĞLU VETOSU

Teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Fatih Terim konusunda ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yaklaşık 15 aydır takım çalıştırmayan deneyimli teknik adama, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Bu yaklaşımın gerekçesi olarak Terim'in 2026 Dünya Kupası sürecinde A Milli Takım'a yönelik sert eleştirileri gösterildi. İddiaya göre Hacıosmanoğlu, söz konusu açıklamalar nedeniyle tecrübeli teknik adamın adaylığına mesafeli duruyor.

A Milli Takım’da Fatih Terim’e veto: Montella sonrası 6 adaylı yarış

YABANCI ADAYLAR ARASINDA ÜÇ DİKKAT ÇEKEN İSİM

TFF'nin yabancı teknik direktör adayları arasında ise Avrupa futbolunun tanınmış isimleri bulunuyor. Listenin öne çıkan adayları Julian Nagelsmann, Didier Deschamps ve Vitor Pereira olarak sıralanıyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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