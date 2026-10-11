Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine devam etme kararı alırken Vincenzo Montella ile yolları ayırdı. Gelen tepkiler sonrası İtalyan teknik adam için gecikmeli bir teşekkür açıklaması paylaşıldı.

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Türk futbolunda yaşanan kaos ortamında gözler TFF’ye çevrilmişti. Yönetim kurulunda istifalar birbirini izlerken Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, daha toplantıya girerken istifa etmeyeceğinin sinyalini vermişti. Nitekim Riva’daki yaklaşık dört saatlik toplantıda TFF yönetimi, 2028’deki olağan seçimli genel kurula kadar göreve devam etme kararı alırken A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu. Duyurunun sonunda, ay yıldızlı takımı Dünya Kupası’na ve Uluslar A Ligi’ne taşıyan hocaya kuru bir teşekkür bile yoktu!

Gecikmeli teşekkür! Milli Takımlar hesabından Montella için paylaşım geldi

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Kararın açıklanmasının hemen ardından ay yıldızlı takımın oyuncuları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesaplarından Montella için birer veda paylaşımı yaparken TFF’nin sessizliği büyük tepki çekmişti. TFF yönetimi, bir gün aradan sonra ikinci bir açıklama yaparak gecikmeli bir teşekkür metni yayımladı!

Gecikmeli teşekkür! Milli Takımlar hesabından Montella için paylaşım geldi

Açıklamada TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun gelecek hafta içerisinde Türkiye’ye gelecek olan Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirerek A Millî Takım için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür edeceği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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