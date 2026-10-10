TFF'de toplantıya ara verildi, dengeler değişti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu “her şeye rağmen” kaldı. 7 isim “devam”, 5 isim “seçim” dedi. Tüm yaşanan skandallara rağmen İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi, olağan seçimli genel kurula kadar görevine devam etme kararı aldı. 5 üye ise dün istifa etti. Kritik zirvede saat 14.00’te başlayan toplantıya kısa süre sonra ara verilmesi dikkat çekti.

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Türk futbolu adına dün tarihî bir gündü... MHK Başkanı’nın ve bazı eski ve yeni üyelerinin tutuklandığı, derbilerin favori hakeminin cezaevine gönderildiği dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, deyim yerindeyse, sorumluluk almaktan kaçındı. Futbolun yangın yerine döndüğü ortamda günlerce Belçika, İtalya ve Almanya’da temaslarda bulunan TFF Başkanı, nihayet dün toplantıya katıldı. Salı günü TFF Yönetim Kurulunun görüş birliğine vardığı seçim kararı dün masaya yatırıldı. 11 kişilik toplantıda 5 üye acil seçim yapılması yönünde görüş belirtirken İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 isim “devam” dedi.

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O KISA ARADA NE OLDU?

Kritik gelişme, saat 14.00’te başlayan toplantıya kısa süre sonra ara verilmesiydi. Olası istifaları hesaba katan Hacıosmanoğlu ve 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, toplantıyı açar açmaz ara verdi. Bu sırada istifa eden Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan’ın yerine yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz asil üyeliğe alındı. Böylece kurulun asil üye sayısı 14’e çıktı. 5 istifaya rağmen toplantı yeter sayısı olan “1 başkan + 7 asil üye” şartının korunduğu belirtildi. Hacıosmanoğlu ve yönetimde kalmayı tercih eden üyeler, olağan seçimli genel kurula kadar görevlerine devam etme kararı aldı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz’ın yerine Ahmet Erzurumlu atandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu

OTYAKMAZ DA İSTİFASINI VERDİ

Dünün en sıcak gelişmesi, seçim isteyen ve talepleri kabul görmeyen 5 üyenin istifasıydı. İstifa edenler arasında 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da vardı. Otyakmaz’ın ardından Bilal Arslan, Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin de görevlerini bıraktı. Otyakmaz, “Olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük ve istifa etmeye karar verdik.” dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

GÖREVİ BIRAKANLAR

Asil üyeler

Ural Aküzüm (30 Eylül)

Mevlüt Aktan (6 Ekim)

Mecnun Otyakmaz (9 Ekim) KOLTUĞA SARILANLAR

Bilal Arslan (9 Ekim)

Mustafa Temel Bozbağ (9 Ekim)

Zafer Bahadır Saraç (9 Ekim)

Murat Şahin (9 Ekim)

Yedek üyeler

Seymen Gençtürk

Adem Doğrul

Kazım Şengöçgel

KOLTUĞA SARILANLAR

Başkan:

İbrahim Hacıosmanoğlu

Asil üyeler:

Fuat Göktaş

Zehra Neşe Kavak

Cengiz Gökay

Hasan Surözü

Fazlı Çilingir

Tahir Ediz Kıray

Lâle Cander

Asil üyeliğe alınan İbrahim Özbay ile Metin Akyüz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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