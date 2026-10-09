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A Milli Takım dibe vurdu: FIFA sıralamasında büyük gerileme

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A Milli Takım dibe vurdu: FIFA sıralamasında büyük gerileme
Başlık ResmiA Milli Takım dibe vurdu: FIFA sıralamasında büyük gerileme

A Millî Takım, FIFA sıralamasında büyük düşüş yaşadı. Dörtte sıfır çekerek A Ligi’nde kalma umutlarını iyice azaltan A Millî Takım, bu sonuçların ardından FIFA dünya sıralamasında 31’inciliğe geriledi.

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Türk futbolundaki kaos, A Millî Takım’a da doğrudan yansıdı. EURO 2024’e doğrudan katılan, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na gitmeyi başaran, Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselen ay yıldızlıların düşüşü, çıkışından hızlı oldu. Vincenzo Montella yönetimindeki A Millî Takım, FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 1.563 puanla 31’inci sırada yer aldı. Dünya Kupası’na giderken 22. sırada olan ay yıldızlılar, turnuvadaki ilk iki maçında Avustralya’ya 2-0, Paraguay’a da 1-0 kaybederek Haiti’den sonra elenen ikinci takım olmuştu. Prestij maçında ABD’yi 3-2 yenen millîler, turnuva sonrasında 27. sıraya gerilemişti.

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Başlık ResmiA Milli Futbol Takımı

TEK RAKİBİMİZ TUNUS!

Uluslar A Ligi’nde de istediğini bulamayan A Millî Takım, iyi bir futbol sergilese de ilk maçında Kocaeli’de Fransa’ya 1-0 mağlup oldu, ardından İtalya’ya Bursa’da 4-1 yenildi. Belçika’ya deplasmanda 3-0, İtalya’ya da 3-1 yenilen ay yıldızlılar, Uluslar A Ligi’nde dörtte sıfır çekti. A Ligi’nde kalma umutlarını iyice azaltan A Millî Takım, bu sonuçların ardından FIFA dünya sıralamasında 31’inciliğe geriledi. Türkiye, üç ayda dokuz sıra düşerek, 13 sıra birden gerileyen Tunus’un ardından dünyada en hızlı irtifa kaybeden ikinci ülke oldu. Bir sonraki resmî FIFA dünya sıralaması, 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

FRANSA ÜÇÜNCÜ SIRADA

A Millî Takım, Dünya Kupası’ndan sonra Uluslar A Ligi’nde de hayal kırıklığı yaşattı. Türkiye’nin UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki rakiplerinden Fransa, 1.958 puanla üçüncü, Belçika 1.779 puanla sekizinci ve İtalya 1.713 puanla 15’inci sıradaki yerlerini korudu. FIFA listesinde, 2026 Dünya Kupası’nı kazanan İspanya 2.011 puanla zirvede, Arjantin ise 1.972 puanla ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı
Başlık ResmiA Milli Futbol Takımı

DİBE VURDUK!

Uluslar A Ligi’nde dört grupta dörder, toplamda ise 16 takım yer alıyor. Dört maç sonunda Türkiye, bu 16 takım arasında Sırbistan ve Çekya ile birlikte puansız üç takımdan biri. Ay-yıldızlılar, eksi 9 averajla A Ligi’nde son sıraya demir atmış durumda.

A Milli Takım dibe vurdu: FIFA sıralamasında büyük gerileme
Başlık ResmiA Milli Takım dibe vurdu: FIFA sıralamasında büyük gerileme
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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