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Mezarlıkta esrarengiz olay! Emekli polis ardında bir mektup bıraktı

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Mezarlıkta esrarengiz olay! Emekli polis ardında bir mektup bıraktı
Başlık ResmiMezarlıkta esrarengiz olay! Emekli polis ardında bir mektup bıraktı

Zonguldak'ta emekli polis memuru B.P., mezarlıkta hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay yerinde inceleme yapılırken, emekli polisin evden ayrılırken geride bir mektup bıraktığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kozlu ilçesindeki mezarlıkta emekli polis memuru B.P.'nin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alarak şerit çekerken, olay yeri inceleme ekipleri delil topladı.

Mezarlıkta esrarengiz olay! Emekli polis ardında bir mektup bıraktı
Başlık ResmiMezarlıkta esrarengiz olay! Emekli polis ardında bir mektup bıraktı

B.P.'nin evden ayrılırken geride bir mektup bıraktığı iddia edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazenin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Mezarlıkta esrarengiz olay! Emekli polis ardında bir mektup bıraktı
Başlık ResmiMezarlıkta esrarengiz olay! Emekli polis ardında bir mektup bıraktı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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