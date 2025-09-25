Muğla’da evlat dehşeti: Annesini av tüfeğiyle katletti
Güncelleme:
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 22 yaşındaki genç, ava gitmesini istemeyen annesiyle tartıştı. Tartışma sırasında av tüfeğini ateşleyen genç, annesini başından vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, S. Sivrikaya (22), dün akşam saatlerinde av tüfeğini alarak ava gitmek istedi.
TARTIŞTILAR, TÜFEKLE YARALADI
Annesi Durgül Sivrikaya (61) oğlunun ava gitmesini istemeyince, ikili arasında tartışma çıktı. Taştırma sırasında S. Sivrikaya elindeki av tüfeğiyle annesi yaraladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Tüfek sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri Durgül Sarıkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri ise S. Sivrikaya'yı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
