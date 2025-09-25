Muğla’da evlat dehşeti: Annesini av tüfeğiyle katletti

Edinilen bilgiye göre, S. Sivrikaya (22), dün akşam saatlerinde av tüfeğini alarak ava gitmek istedi.

TARTIŞTILAR, TÜFEKLE YARALADI

Annesi Durgül Sivrikaya (61) oğlunun ava gitmesini istemeyince, ikili arasında tartışma çıktı. Taştırma sırasında S. Sivrikaya elindeki av tüfeğiyle annesi yaraladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tüfek sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri Durgül Sarıkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri ise S. Sivrikaya'yı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.