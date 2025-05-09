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Öğrenciyi heimlich manevrasıyla kurtardı! Okulda korku dolu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta ilkokul öğrencisi E.K'nın boğazında kalan şeker, öğretmen Cevdet Eser'in heimlich manevrasıyla çıkartıldı. O anlar okuldaki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sivas'ta Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda geçtiğimiz günlerde korku dolu anlar yaşandı.

2. sınıf özel eğitim öğrencisi E.K’nın boğazına teneffüste yediği şeker takıldı. Nefes almakta zorlanan öğrenci, hemen kendini okul koridoruna attı. Öğrencinin yardımına nöbetçi öğretmen Cevdet Eser koştu.

Öğrenciyi heimlich manevrasıyla kurtardı! Okulda korku dolu anlar kamerada - 1. Resim

Cevdet Eser, heimlich manevrası uygulayarak, öğrencinin boğazındaki şekeri çıkarttı. O anlar okuldaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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