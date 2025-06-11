Ölüm virajı! Uçurumdan uçan motosikletli hayatını kaybetti
Hatay'da virajı alamayarak uçurumdan uçan motosikletin 25 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Arsuz - Çevlik yolu Konacık mevkiinde sabaha karşı saat 04.00 sularında seyir halde ilerleyen 25 yaşındaki Serkan Arslan idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak uçurumdan uçtu.
GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ
Uçurumdan düşerek ağır yaralanan Arslan'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 25 yaşındaki Arslan, hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi öğle namazını müteakip, Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedilecek.