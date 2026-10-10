Ölümlü kazanın ardından serbest bırakılmıştı! O sürücü için yeni karar

Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kazada şüpheli sürücü tahliye edilmişti. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına yapılan itiraz neticesinde şüpheli sürücü Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen, Ali Bilensir'in (52) hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlu Can Bilensir'in ise ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Karşı yönden gelen motosikletle çarpışarak ölümlü ve yaralanmalı kazaya neden olduğu gerekçesiyle 17 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, 1 Ekim 2026 tarihinde mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının tahliye kararına yaptığı itiraz üzerine, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.

NE OLMUŞTU?



Bursa Osmangazi'DE 17/05/2026 günü saat 08.30 sıralarında, Bilal Çoban isimli şahıs idaresinde bulunan 16 BEZ 897 plakalı otomobil ile Orhaneli -Bursa istikametine seyir halindeyken, karşı istikametten gelen Ali Bilensir'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü olay yerinde vefat ederken motosiklette yolcu olarak bulunan Can Bilensir ağır yaralandı. Şüpheli Bilal Çoban isimli şahıs 17/05/2026 tarihinde sevk edildiği Bursa Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı ancak 01/10/2026 tarihinde tahliye edildi.

Ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına yapılan itiraz neticesinde şüpheli Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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