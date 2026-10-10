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Bakan Göktaş haklı çıktı, Özgür Özel geri adım attı: Özür dilerim

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babasının adı üzerinden iddialarda bulunan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır'dan şikayetçi olmuştu. İsim benzerliği açıklamasının ardından YENİ Parti lideri Özgür Özel, Göktaş'ın babasından özür diledi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan iddialar nedeniyle Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

İddiaları ortaya atanlara istifa çağrısını yineleyen Göktaş, bazı basın kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını duyurarak, “İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek” demişti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon iftirasına suç duyurusu

İSİM BENZERLİĞİ ÜZERİNDEN İFTİRA ATTILAR

İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını söyleyen Bakan Göktaş, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu işlemlerle kendisinin ve ailesinin hiçbir ilgisi olmadığını belirtmiş, iddiaların somut delillerle ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Başlık ResmiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

ÖZGÜR ÖZEL ÖZÜR DİLEDİ

Gelişmeler takip edilirken gözlerin çevrildiği YENİ Parti lideri Özgür Özel'den özür açıklaması geldi. Mersin'de konuşan Özel, "Özellikle kabinenin kadın bakanlarına Meclis'te çok saygılıyız. Mahinur Hanım da üzülmüş 'Babamdan özür dileyin' diyor. Amcamdan ben özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş haklı çıktı, Özgür Özel geri vites yaptı: Özür dilerim
Başlık ResmiBakan Göktaş haklı çıktı, Özgür Özel geri vites yaptı: Özür dilerim
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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