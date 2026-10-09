Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon iftirasına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan iddialar nedeniyle Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İddiaları ortaya atanlara istifa çağrısını yineleyen Göktaş, bazı basın kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını duyurarak, “İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların ardından yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla paylaşımda bulunan Göktaş, üç siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek iddiaları yayımlayan basın kuruluşlarına da hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını söyleyen Bakan Göktaş, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu işlemlerle kendisinin ve ailesinin hiçbir ilgisi olmadığını belirtmiş, iddiaların somut delillerle ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

ÜÇ İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını yineleyen Göktaş, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında yargıya başvurduğunu açıkladı.

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum.”

“İDDİALARINI İSPATLAYAMADILAR, İSTİFA DA ETMEDİLER”

Hakkındaki iddiaları dile getiren siyasetçilere yönelik istifa çağrısını tekrarlayan Göktaş, önceki gün yaptığı açıklamanın ardından herhangi bir somut delil sunulmadığını belirtti.

Göktaş, “Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler” dedi.

İddiaları ortaya atanları sorumluluk almamakla eleştiren Göktaş, “İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler” ifadelerini kullandı.

BASIN KURULUŞLARINA DA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Bakan Göktaş, açıklamasında bazı basın kuruluşlarını da hedef alarak, hakkındaki iddiaların kamuoyuna sunuluş biçimine tepki gösterdi.

İddiaların sosyal medya ve haberler aracılığıyla yayıldığını belirten Göktaş, bunları çürüten açıklamaların ise yeterince görünür kılınmadığını ifade etti.

Göktaş, “Bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım” dedi.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İFTİRANIN KALKANI OLAMAZ”

Basın özgürlüğü üzerinden de mesaj veren Göktaş, gerçeğe aykırı olduğunu söylediği yayınların hukuki sonuçları olacağını ifade etti.

Göktaş, “Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım” açıklamasında bulundu.

“İFTİRAYI ATANLAR DA YAYANLAR DA HESAP VERECEK”

Kendisinin ve ailesinin siyasi tartışmalar üzerinden hedef alınmasına izin vermeyeceğini belirten Göktaş, hukuki mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Bakan Göktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım.”

Göktaş, paylaşımının sonunda büyük harflerle, “İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek!” ifadelerine yer verdi.

830 MİLYON LİRALIK FON İDDİASIYLA BAŞLAMIŞTI

Tartışmalar, Ümit Özlale'nin, Bakan Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in yatırım fonlarında 830 milyon liralık işlem yaptığı yönündeki iddialarıyla başlamıştı.

Bakan Göktaş, iddialarda adı geçen kişiyle babasının farklı kişiler olduğunu belirterek işlemlerin isim benzerliği nedeniyle ailesiyle ilişkilendirildiğini açıklamıştı.

Önceki açıklamasında iki kişinin kimlik numaralarının son hanelerinin de farklı olduğunu belirten Göktaş, kendisinin ve aile üyelerinin söz konusu fonlarda kayıtlı hesabı ya da işlemi bulunmadığını söylemişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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