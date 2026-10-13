Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürülen baba, iki oğlu ve kardeşi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Cinayete kurban giden Ali Karasu’nun 3 aylık, Sefa Karasu’nun ise 1 yaşında çocuğu olduğu ve eşinin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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Olay, dün Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan ve tarlada aralarında tartışma çıkan Metin A. ve oğlu Çetin A. ile tarlada pancar söken İlhan Karasu ve oğulları Ali Karasu, Sefa Karasu ve kardeşi Halit Karasu arasında tartışma çıktı.

BABA, 2 OĞLU VE KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin A. ile oğlu Çetin A., yanlarındaki tabancayla Karasu ailesinin üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Pancar tarlasında kanlı hesaplaşma: Öldürülen 4 kişi yan yana toprağa verildi! Yürek yakan detay...

GÖZYAŞLARIYLA YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, işlemlerinin ardından Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyüne getirildi.

Pancar tarlasında kanlı hesaplaşma: Öldürülen 4 kişi yan yana toprağa verildi! Yürek yakan detay...

Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, aile mezarlığında yan yana defnedildi. Cenaze namazı sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Pancar tarlasında kanlı hesaplaşma: Öldürülen 4 kişi yan yana toprağa verildi! Yürek yakan detay...

KATLİAMDA YÜREK YAKAN DETAY

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ali Karasu'nun henüz 3 aylık bir bebeğinin olduğu, kardeşi Sefa Karasu'nun ise 1 yaşında erkek çocuğunun olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Halit Karasu'nun da iki çocuk babası olduğu belirtildi.

Pancar tarlasında kanlı hesaplaşma: Öldürülen 4 kişi yan yana toprağa verildi! Yürek yakan detay...

Cinayet şüphelilerin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.

Pancar tarlasında kanlı hesaplaşma: Öldürülen 4 kişi yan yana toprağa verildi! Yürek yakan detay...

NE OLMUŞTU?

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde pancar sökümü sırasında çıkan tartışma kanlı bitti. Aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen Ç.A., tartıştığı aynı aileden 4 kişiye tabancayla ateş açtı.

Olayda İlhan Karasu, oğulları Ali ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu hayatını kaybetti. Olayın ardından karakola giden şüpheli Ç.A., jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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