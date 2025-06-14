Parkta gezenlerin kanı dondu! Ağaca asılı genci görünce hemen telefona sarıldılar
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Karabük'te çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Şahsın 31 yaşındaki Olcay Sevdalı olduğunu tespit edildi.
Şirinevler mahallesi Kent Orman mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlileri tarafından ağaçlık alanda ağaca yaslı bir vaziyette erkek cesedi bulundu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede şahsın Olcay Sevdalı (31) olduğunu tespit etti.
Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaparken, gencin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar