Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Pendik'te kamyon eczaneye çarptı: 7 yaralı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Pendik'te kamyon eczaneye çarptı: 7 yaralı
Başlık ResmiPendik'te kamyon eczaneye çarptı: 7 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun eczaneye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaydet
|

Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden 34 DL 5212 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

Pendik'te kamyon eczaneye çarptı: 7 yaralı
Başlık ResmiPendik'te kamyon eczaneye çarptı: 7 yaralı

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Pendik'te kamyon eczaneye çarptı: 7 yaralı
Başlık ResmiPendik'te kamyon eczaneye çarptı: 7 yaralı

Eczanede hasar meydana gelirken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması sürüyor.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.