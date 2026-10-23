Pendik'te kamyon eczaneye çarptı: 7 yaralı
Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun eczaneye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
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Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden 34 DL 5212 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyon şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.
Eczanede hasar meydana gelirken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması sürüyor.
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