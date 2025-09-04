Reklam tabelasına ok gibi saplandı! Osmaniye'de feci kaza
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde reklam tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Kütük idaresindeki 80 HB 444 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, yol kenarında bulunan reklam tabelası direğine çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, sürücü Kütük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
İncelemenin ardından Kütük'ün cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi