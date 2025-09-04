Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Reklam tabelasına ok gibi saplandı! Osmaniye'de feci kaza

Reklam tabelasına ok gibi saplandı! Osmaniye'de feci kaza

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Reklam tabelasına ok gibi saplandı! Osmaniye&#039;de feci kaza
Osmaniye, Düziçi, Trafik Kazası, Reklam Tabelası, 112, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde reklam tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Kütük idaresindeki 80 HB 444 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, yol kenarında bulunan reklam tabelası direğine çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, sürücü Kütük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemenin ardından Kütük'ün cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Reklam tabelasına ok gibi saplandı! Osmaniye'de feci kaza - 1. Resim

Reklam tabelasına ok gibi saplandı! Osmaniye'de feci kaza - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye dijital dünyada kuralları koyuyor: Yapay zekâda tarihi adımGalatasaray'da Yusuf Demir gelişmesi: Kiralık...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı - 3. Sayfaİzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandıSamsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı - 3. SayfaSamsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandıTrabzon'da elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti - 3. SayfaElektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti!Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Alev alan araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaAlev alan araçta sıkışıp feci şekilde can verdilerKendini polis olarak tanıtanlara kandı, varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı! - 3. SayfaVarını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı!Çim tohumu yüklü tır bariyerlere çarptı: Genç sürücü can verdi - 3. SayfaÇim tohumu yüklü tır bariyerlere çarptı: Genç sürücü can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...