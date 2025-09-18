Rüyasında define görüp tünel kazdı! Anne oğulun yaptıkları 'yok artık' dedirtti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekiplerin ikamete düzenlediği operasyonda, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T. suçüstü yakalandı.

Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlenirken, kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi. Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

RÜYASINDA DEFİNE GÖRMÜŞ

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. F.T.'nin emniyetteki ifadesinde rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.