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Sakarya'da kan donduran olay: Bıçaklayan da bıçaklanan da çocuk!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya&#039;da kan donduran olay: Bıçaklayan da bıçaklanan da çocuk!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde küfür nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki başka bir çocuğu bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde küfür sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.D. (17) ile A.T. (15) arasında küfür sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.T., yanında bulundurduğu bıçak ile S.D.'yi yaraladı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Bacağından yaralanarak kanlar içerisinde kalan S.D.'nin yardımına bölgedekiler koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki A.T. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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