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İstanbul'da acı olay: Önce kardeşine sonra kendi canına kıydı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da acı olay: Önce kardeşine sonra kendi canına kıydı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beyoğlu'nda çıkan tartışmada Kamer K., kardeşi Murat K.'yı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

İstanbul Beyoğlu'nda tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında oturan Murat K. ile ağabeyi Kamer K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kamer K. yanındaki silahla kardeşi Murat K'ya ateş etti. Kamer K. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta ve bina önünde önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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