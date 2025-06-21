Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'dan Denizli'ye giden yolcu otobüsü Sakarya'da tıra çarptı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında 12 kişinin yaralandığı yer aldı.

Kaza Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda Gökgöz Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İstanbul’dan Denizli’ye giden ve 40 yolcusu bulunan A.T. idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, 16 AOB 34 dorse plakalı gıda yüklü tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 500 metre gidebilen otobüs, akaryakıt istasyonunun önünde durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü A.T., yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y., S.B., R.M., M.G., S.A., Ş.E., C.U.E., V.K. ve N.A. isimli 12 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.