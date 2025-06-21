Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var
Kaza, Otobüs, Tır, Yaralı, Sakarya, Pamukova, İstanbul, Denizli, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'dan Denizli'ye giden yolcu otobüsü Sakarya'da tıra çarptı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında 12 kişinin yaralandığı yer aldı.

Kaza Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda Gökgöz Mahallesi mevkiinde  meydana geldi.

Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

İstanbul’dan Denizli’ye giden ve 40 yolcusu bulunan A.T. idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, 16 AOB 34 dorse plakalı gıda yüklü tıra çarptı.

Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Çarpmanın etkisiyle 500 metre gidebilen otobüs, akaryakıt istasyonunun önünde durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kazada, sürücü A.T., yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y., S.B., R.M., M.G., S.A., Ş.E., C.U.E., V.K. ve N.A. isimli 12 kişi yaralandı.

Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var - 4. Resim

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var - 5. Resim

Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YKS'de kalem, silgi, kalemtraş ve su verilecek mi? Sınavda dağıtılacak eşyalarYKS ilk ve son kaç dakika çıkılmaz? TYT, AYT ve YDT sınav başlangıç bitiş saatleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'ta yangın paniği! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi - 3. SayfaEsenyurt'ta yangın! İnsanlar gece yarısı tahliye edildiTünel inşaatı evi yıktı! Çocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı - 3. SayfaÇocuğunu uyutmaya çalışan kadın hayatının şokunu yaşadıG. Kore’den 75 yıl sonra gelen vefa! Bir fotoğrafı bile olmayan şehidin künyesi ve şeref madalyası ailesine verildi - 3. SayfaKore’den 75 yıl sonra gelen vefaBursa'da acı olay: Su kanalında otururken aracın altında kalan çocuk can verdi - 3. SayfaSu kanalında otururken aracın altında kalan çocuk can verdiDüzce'de acı olay: Serinlemek için girdiği denizden cesedi çıktı - 3. SayfaSerinlemek için girdiği denizden cesedi çıktıKız çocuğuna saldırdı, çevredekiler olmasa facia yaşanacaktı! Başıboş köpekler dehşet saçtı - 3. SayfaÇevredekiler olmasa facia yaşanacaktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...