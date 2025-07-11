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Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Toplam 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bunların 40'ı Samsun'da yakalandı, hepsi adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Salı sabahı operasyon düzenledi.

Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede... - 1. Resim

12 İLDE DEV OPERASYON! EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Soruşturma kapsamında Samsun merkezli olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyonlarda İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ve Sinop'ta toplam 70 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede... - 2. Resim

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 230 bin 600 TL nakit para, 720 adet sentetik ecza, 1.7 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 187 adet fişek, 30 adet kartuş, çok sayıda sim kart ve dijital materyal ele geçirildi.

Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede... - 3. Resim

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede... - 4. Resim

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil, 1 çekici araç ve 5 motosiklet tespit edilerek adli işlemler başlatıldı. İfadesi alınan 30 kişi serbest bırakılırken, 40 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede... - 5. Resim

Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede... - 6. Resim

Samsun merkezli dev operasyon! Onlarca gözaltı var, kadın erkek hepsi adliyede... - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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