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Samsun'da bina yangını! İnsanlar hastanelik oldu...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Samsun&#039;da bina yangını! İnsanlar hastanelik oldu...
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun’da 3 katlı bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay İlkadım ilçesine bağlı Hastane Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Birinci katta başlayan yangın kısa sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da bina yangını! İnsanlar hastanelik oldu... - 1. Resim

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU, 2 EV HASARLI

İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen 3 kişiyi binadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.​​​​​​​ Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonucu 2 dairede hasar meydana geldi.

Samsun'da bina yangını! İnsanlar hastanelik oldu... - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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