Samsun'da bina yangını! İnsanlar hastanelik oldu...

1,5 milyon dolarlık zarar! Bodrum cayır cayır yanan lüks yat battı

Alevler metrelerce yükseldi! Edirne'de anız ve orman yangınına müdahale ediliyor

Bir yangın da Ordu'dan! Geri dönüşüm tesisinde yükselen alevlere müdahale ediliyor