Samsun'da bina yangını! İnsanlar hastanelik oldu...
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Samsun’da 3 katlı bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay İlkadım ilçesine bağlı Hastane Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Birinci katta başlayan yangın kısa sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HASTANELİK OLDU, 2 EV HASARLI
İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen 3 kişiyi binadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonucu 2 dairede hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş