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Samsun'da feci kaza! Tır ile ATV çarpıştı, bir kadın canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da feci kaza! Tır ile ATV çarpıştı, bir kadın canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da tır ile ATV'nin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 51 yaşındaki Türkan Karasu hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Acı haberi aldığı gibi olay yerine gelen kazazede yakınlar ile polis arasında arbede yaşandı.

Kaza, Canik ilçesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Sabahattin Karasu (54) idaresindeki ATV, Sinan Azgül (30) yönetimindeki tır ile çarpıştı.

Samsun'da feci kaza! Tır ile ATV çarpıştı, bir kadın canından oldu - 1. Resim

YOLA FIRLAYAN KADIN CANINDAN OLDU

Çarpışmanın etkisiyle ATV'de yolcu olarak bulunan Türkan Karasu (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Sabahattin Karasu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da feci kaza! Tır ile ATV çarpıştı, bir kadın canından oldu - 2. Resim

YAKINLARI KAZA YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen Türkan Karasu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ile hayatını kaybeden kişinin yakınları arasında arbede yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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