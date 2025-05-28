Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da çatışma çıktı! Polise saldıran zanlı yaralı olarak yakalandı

Şanlıurfa'da çatışma çıktı! Polise saldıran zanlı yaralı olarak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da çatışma çıktı! Polise saldıran zanlı yaralı olarak yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan bir şahıs, polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yaralı olarak yakalandı.

Olay, gece geç saatlerde Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Şanlıurfa'da çatışma çıktı! Polise saldıran zanlı yaralı olarak yakalandı - 1. Resim

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

Hakkında arama kararı bulunan R.Ç.’nin kullandığı aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, zanlının silahla ateş açması üzerine karşılık verdi. Polis ekiplerinden kaçan R.Ç., bir süre süren kovalamacanın ardından aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Şanlıurfa'da çatışma çıktı! Polise saldıran zanlı yaralı olarak yakalandı - 2. Resim

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Polise ateş etmeye devam eden zanlı, daha sonra yakınlardaki bir eve girerek burada saklanmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına da silahla karşılık veren R.Ç., özel harekât ekiplerinin düzenlediği operasyonla yaralı şekilde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da çatışma çıktı! Polise saldıran zanlı yaralı olarak yakalandı - 3. Resim

Zanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından güvenlik önlemleri altında Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de miras kavgası! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli'de miras kavgası! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı - 3. SayfaKocaeli'de miras kavgası! Kardeşini öldüren abi tutuklandıBalıkesir'de gözlük üretimi yapan fabrikada yangın çıktı - 3. SayfaBalıkesir'de gözlük üretimi yapan fabrikada yangın çıktıBeykoz'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaBeykoz'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı varAğaca asılı halde bulundu! Yalova'da günlerdir aranan gençten acı haber geldi - 3. SayfaMezarlığın karşısında ağaca asılı halde bulunduIsparta'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var - 3. SayfaIsparta'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar varTürkiye bu davayı konuşuyor! Bebeği darbeden bakıcı hakim karşısında - 3. SayfaTürkiye bu davayı konuşuyor! Bebeği darbeden bakıcı hakim karşısında
Sonraki Haber Yükleniyor...