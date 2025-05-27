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Sokak ortasında silahlı dehşet! 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece’de 19 yaşındaki Ahmet Karadağ sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Ahmet Karadağ sokakta yürüdüğü sırada plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan kendisine doğru 5 el ateş açıldı.

Sokak ortasında silahlı dehşet! 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı - 1. Resim

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Kurşunların isabet ettiği genç, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet Karadağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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