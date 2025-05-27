Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı! Pazar esnafı devreye girdi: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2025 14:34 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 15:06 - Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, semt pazarında alışveriş yapan Alman turist, Türk bayrağı almak istediği şahsın kapkaçına uğradı. Alman turist, 300 eurosunu alarak kaçan şahsın peşinden dakikalarca koştu. Durumu fark eden bir esnaf da olaya dahil oldu ve kapkaç şüphelisini kovalamaca sonucu yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Manavgat'ta eşiyle birlikte geldiği Manavgat Pazartesi Pazarı'nda alışveriş yapan Alman uyruklu Marit Breustedt isimli turist, yanlarına gelen ve Türk bayrağı satmak isteyen şahsın kapkaçına uğradı. 300 EUROSUNU ALARAK KAÇTI Şahıstan bayrak almak için duran Alman turist, cüzdanını çıkartarak şahsa 1 euro vermek isterken kimliği belirsiz şahıs, turistin 300 eurosunu alarak kaçmaya başladı. Eşi ile birlikte kapkaççının peşinden koşan Breustedt, bir süre sonra yorularak durdu. Durumu fark ederek kapkaççıyı kovalamayı sürdüren Ahmet Doru isimli esnaf, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı. 2 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Alman turistin yanına getirilen ve isminin Mustafa A. olduğu öğrenilen kapkaç şüphelisi, turistlere parasını geri verdi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahsın 2 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. O ANLAR KAMERADA Marit Breustedt, parasını geri almış olmasına rağmen kapkaç suçlusunun cezasını çekmesi için karakola giderek şikayette bulundu. Olay anı ve yaşanan kovalamaca anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafa A., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlgili Haber Arazi kavgasında kan aktı! Babasıyla birlikte bir kişi kurşunların hedefi oldu, hastane karıştı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı