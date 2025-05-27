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Arazi kavgasında kan aktı! Babasıyla birlikte bir kişi kurşunların hedefi oldu, hastane karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arazi kavgasında kan aktı! Babasıyla birlikte bir kişi kurşunların hedefi oldu, hastane karıştı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da arazi anlaşmazlığı yüzünden aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartıştığı kişiye ateş açan 17 yaşındaki genç, babasını da yanlışlıkla silahla vurdu. Yaralılar  hastaneye kaldırılırken, orada karşılaşan taraflar ortalığı birbirine kattı.

Dehşete düşüren olay, merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi Kör Ahmet Koyağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, M.D. (37) ve V.E. (45) arasında mera arazisi yüzünden tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen olayda şahısların yakınları da araziye gelerek kavgaya dahil oldu.

Arazi kavgasında kan aktı! Babasıyla birlikte bir kişi kurşunların hedefi oldu, hastane karıştı - 1. Resim

BABASI VE BİR KİŞİ VURULDU

Arbede sırasında aracında getirdiği tüfeği çıkaran M.D.'nin 17 yaşındaki oğlu N.D., kavga eden şahıslara doğru yakın mesafeden ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği V.E. ve gencin babası M.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini beklemeyen yakınları, yaralıları özel araçlarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Arazi kavgasında kan aktı! Babasıyla birlikte bir kişi kurşunların hedefi oldu, hastane karıştı - 2. Resim

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Durumları ağır olan yaralıların tedavisi sürerken jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren N.D.'yi suç aleti tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Hastane önüne gelen aile yakınları burada da ortalığı birbirine kattı. Hastanedeki arbedeye jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

DURUMLARI AĞIR

Tedavileri süren 2 yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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