Sokak ortasında faciaya ramak kala: 'Hayırdır ya?' deyince tartışma alevlendi

Hatay'da bir esnafın yanından hızla geçen motorlu kuryeye laf atması üzerine tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsünün 'hayırdır ya' ifadesine sinirlenen yaşlı adamı, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Bölgedeki bir iş yerinde çalışan motosikletli kurye ile cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaş arasında tartışma çıktı.

''DÜZGÜN GEÇİN DİYE YALVARIYORUM''

'Düzgün geçin diye yalvarıyorum size' diyerek hızlı geçilmesine tepki gösteren esnafa sinirlenen motosiklet sürücüsü 'hayırdır ya' diyerek tepki gösterdi.

TABUREYE YÖNELDİ

Bunun üzerine esnaf tabureye yöneldi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine tabure vatandaşın elinden alınarak olay kavgaya dönüşmeden son buldu. Şahıslar arasında yaşananlar ise anbean kameraya yansıdı.