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Bu kadarı insanlığa sığmaz! Kızını ısırarak katletti: Vahşetin detayları kan dondurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu kadarı insanlığa sığmaz! Kızını ısırarak katletti: Vahşetin detayları kan dondurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın Cariacica kentinde yaşayan bir yaşındaki Maya Pereira, babası tarafından darp edilerek öldürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında cani baba tutuklanırken, çocuğa doğduğundan beri şiddet uygulandığı tespit edildi.

Kan donduran olay, Brezilya'nın Cariacica kentinde yaşandı. 17 Mayıs tarihinde, 19 yaşındaki Barcelos isimli baba ile bir yaşındaki kızı bir süreliğine yalnız bırakıldı.

Bu kadarı insanlığa sığmaz! Kızını ısırarak katletti: Vahşetin detayları kan dondurdu - 1. Resim

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Bu esnada baba, bir yaşındaki kızını önce öldüresiye döverek ardından ısırarak katletti. Cani adam olay yerinden kaçarken anne eve döndüğünde çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı.

''DOĞDUĞUNDAN BERİ DARP EDİYORDU''

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Acılı anne, Barcelos’un kızına doğduğundan beri şiddet uyguladığını, çünkü kızının babası olduğuna inanmadığını iddia etti. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken vücudunda derin ısırık izleri ve morluklar olduğu tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan babanın Viana Gözaltı Merkezi'nde gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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