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Sapanca Gölü'nde can pazarı: 3 genç son anda kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sapanca Gölü&#039;nde can pazarı: 3 genç son anda kurtarıldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Sapanca Gölü'nde pedallı kanonun alabora olmasıyla boğulma tehlikesi geçiren 3 genç, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan gençler, kıyıya çıkarılarak ailelerine teslim edildi.

Sakarya'da, Sapanca Gölü'ne açıldıkları pedallı kanonun alabora olmasıyla boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkiinde O.Z. (16), F.O. (18) ile U.A. (18), "Yunus" olarak tabir edilen pedallı kano ile Sapanca Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra kanonun alabora olduğu ihbarını alan Sakarya Jandarma Asayiş Bot Timi suya açıldı.

Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren ve batmak üzere olan kanoya tutunarak su yüzeyinde kalmaya çalışan 3 genci botlarına aldı. Sağlık durumu iyi olan gençler ekiplerce kıyıya çıkartılıp ailelerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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