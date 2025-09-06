Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > ‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada…

‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada…
Manavgat, Antalya, Kaza, Motosiklet, Çarpışma, Sohbet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki iki motosikletli kuryenin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın, sürücülerin sohbet ettiği sırada meydana geldiği iddia edilirken, kazadan yara almadan kurtulan kurye sadece selamlaştıklarını belirtti.

Kaza, Antalya Caddesi’nde Yapay Şelale istikametinden Manavgat Adliyesi yönüne giden Berkcan Yaman yönetimindeki motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Özgür Bayar’ın kullandığı motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Berkcan Yaman, refüjdeki ağaca ve bordür taşına çarptı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ AĞACA ÇARPTI

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin birbirine çok yakın şekilde ilerlediği, bir sürücünün direksiyonu kırmasıyla Yaman’ın motosikletinin devrildiği, sürücünün ise refüjdeki ağaca çarptığı görüldü.

‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada… - 1. Resim

BABA OĞLUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı yara almadan atlatan Özgür Bayar, yerde yatan arkadaşının başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Berkcan Yaman’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen baba, oğlunun yerde yattığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada… - 2. Resim

“YALNIZCA SELAMLAŞTIK”

Kazanın ardından ifadesi alınan Özgür Bayar, motosikletle seyir halindeyken sohbet etmediklerini, yalnızca selamlaştıklarını söyledi.

‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada… - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuyumculardan altın için çarpıcı tahmin! Yıl sonunda gram ve çeyrek bakın kaç lira olacakAdana Demirspor duyurdu: Yeni başkan belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı - 3. SayfaDireğe çarpan araç kağıt gibi katlandı13 yaşındaki kızı evlendirmişler! Damat ve ailesi gözaltında - 3. Sayfa13 yaşında evlendi! Damat ve ailesi gözaltındaİstanbul'da sağanak kaza getirdi! İETT otobüsü kaldırıma çıktı - 3. Sayfaİstanbul'da sağanak kaza getirdi! Otobüs kaldırıma çıktıNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var - 3. SayfaNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı varKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktı - 3. SayfaKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktıİzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı - 3. Sayfaİzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...