‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada…

Kaza, Antalya Caddesi’nde Yapay Şelale istikametinden Manavgat Adliyesi yönüne giden Berkcan Yaman yönetimindeki motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Özgür Bayar’ın kullandığı motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Berkcan Yaman, refüjdeki ağaca ve bordür taşına çarptı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ AĞACA ÇARPTI

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin birbirine çok yakın şekilde ilerlediği, bir sürücünün direksiyonu kırmasıyla Yaman’ın motosikletinin devrildiği, sürücünün ise refüjdeki ağaca çarptığı görüldü.

BABA OĞLUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı yara almadan atlatan Özgür Bayar, yerde yatan arkadaşının başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Berkcan Yaman’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen baba, oğlunun yerde yattığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

“YALNIZCA SELAMLAŞTIK”

Kazanın ardından ifadesi alınan Özgür Bayar, motosikletle seyir halindeyken sohbet etmediklerini, yalnızca selamlaştıklarını söyledi.