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Sınıfta dayak skandalı! Öğretmen 10 yaşındaki çocuğu hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sınıfta dayak skandalı! Öğretmen 10 yaşındaki çocuğu hastanelik etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da korkunç bir olay yaşandı. 10 yaşındaki çocuk sınıfta öğretmeninden yediği dayak sonucu hastanelik oldu. Valilikten açıklama geldi, öğretmen tutuklandı.

Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yer alan Şerife Özden Başarı Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, A.K. isimli öğretmen, 5’inci sınıfta okuyan 10 yaşındaki M.S. isimli öğrenciyi sınıf ortamında darp etti. Hastaneye götürülen öğrenci için darp raporu alınırken okula çağrılan polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi dilen öğretmen tutuklandı.

Sınıfta dayak skandalı! Öğretmen 10 yaşındaki çocuğu hastanelik etti - 1. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "27 Mayıs 2025 günü Karaköprü Şerife Özden Başarı Ortaokulunda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darp edilmesi olayı üzerine okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır. Söz konusu öğretmen, hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve devamında tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmış ve öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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