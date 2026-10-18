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3. Sayfa

Sireni duydu, anonsu dinledi ama yol vermedi! O anlar kamerada

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İstanbul'da vakaya giden ambulansa yol vermeyen servis aracının sürücüsü, siren ve anonslara rağmen uzun bir süre ambulansın geçişini engelledi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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İstanbul Haliç mevkisinde, Ankara yönünde ilerleyen bir servis aracı, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermedi.

Ambulans şoförünün anonsla uyarıda bulunarak sürücüden yolunu açmasını istemesine rağmen servis aracı bir süre daha ambulansın geçişini engelleyerek ilerledi.

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O ANLAR KAMERADA

Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, servis sürücüsünün siren sesine rağmen yol vermediği anlar yer aldı.

Bir süre sonra sağ şeride geçen servis aracının yolu açmasıyla ambulansın geçişi mümkün oldu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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