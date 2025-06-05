Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şırnak'ta ortalık karıştı! Çok sayıda kişi yaralandı, 9 kişi tutuklandı

Şırnak'ta ortalık karıştı! Çok sayıda kişi yaralandı, 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak&#039;ta ortalık karıştı! Çok sayıda kişi yaralandı, 9 kişi tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çarşıda başlayan ve hastanede devam eden taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü silahla kasten adam yaralama suçundan, 5 kişi de kamu malına zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre’de Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan taşlı sopalı kavga hastanede devam etmiş, acil servis polikliniği zarar görmüştü.

Şırnak'ta ortalık karıştı! Çok sayıda kişi yaralandı, 9 kişi tutuklandı - 1. Resim

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaylara karıştıkları tespit edilen 12 kişi emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 12 kişiden A, F.A., M.E. ve C.E. silahla kasten yaralama suçundan, S.Ö., Ş.İ. S.Ö., G.E., Ş.İ. isimli şahıslar ise kamu malına zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.A., M.E. ve M.G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak titizlikle devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, mahkum yakınları çifte bayram etti! Halay çekerek beklediler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş adamı Fatih Fil Çeşme'de silahlı saldırıya uğradı! - 3. Sayfaİş adamı Fatih Fil Çeşme'de silahlı saldırıya uğradı!Sakarya'da kaza! Bayramları yasa döndü, karısı öldü - 3. SayfaSakarya'da kaza! Bayramları yasa döndü, karısı öldüBartın'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - 3. Sayfa2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar varİzmir'de iş insanına silahlı saldırı - 3. Sayfaİzmir'de iş insanına silahlı saldırıAksaray'da korkunç cinayet: Önce kafasında şişe kırdı, sonra boğazını kesti! - 3. SayfaÖnce kafasında şişe kırdı, sonra boğazını kestiKuyumcunun sır ölümü! Cesedi denizde bulundu - 3. SayfaKuyumcunun sır ölümü! Cesedi denizde bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...