Şırnak'ta ortalık karıştı! Çok sayıda kişi yaralandı, 9 kişi tutuklandı

Şırnak’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çarşıda başlayan ve hastanede devam eden taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü silahla kasten adam yaralama suçundan, 5 kişi de kamu malına zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre’de Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan taşlı sopalı kavga hastanede devam etmiş, acil servis polikliniği zarar görmüştü.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaylara karıştıkları tespit edilen 12 kişi emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 12 kişiden A, F.A., M.E. ve C.E. silahla kasten yaralama suçundan, S.Ö., Ş.İ. S.Ö., G.E., Ş.İ. isimli şahıslar ise kamu malına zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.A., M.E. ve M.G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak titizlikle devam ediyor.