Sivas’ta kahreden olay! Isınmak için eve aldıkları sac, karı kocayı ayırdı
Sivas’ta dışarıda kullandıkları sac ocağını ısınmak için eve alan çift, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Feci olayda 65 yaşındaki Halil Soytürk hayatını kaybederken, eşi hastaneye kaldırıldı.
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Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ve eşi N.S. (57) dışarıda kullandıkları sac ocağını ısınmak için evin içine aldı.
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Çiftten haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan eşi N.S. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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