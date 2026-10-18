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Siverek'te dehşet! 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence ettiler

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Siverek'te dehşet! 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence ettiler
Başlık ResmiSiverek'te dehşet! 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence ettiler

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik şiddet iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtilen çocuk hastanede tedaviye alınırken, annesinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Korkunç olayda iddiaya göre küçük çocuk, annesi tarafından darbedilerek ütüyle yakıldı. Yaralı çocuk, ilk müdahale için Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Durumunun ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Siverek'te dehşet! 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence ettiler
Başlık ResmiSiverek'te dehşet! 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence ettiler
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3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne ve 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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