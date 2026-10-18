Siverek'te dehşet! 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence ettiler
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik şiddet iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtilen çocuk hastanede tedaviye alınırken, annesinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Korkunç olayda iddiaya göre küçük çocuk, annesi tarafından darbedilerek ütüyle yakıldı. Yaralı çocuk, ilk müdahale için Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Durumunun ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
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3 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne ve 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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