Sokakta ‘laf atma’ kavgası kanlı bitti! Zabıtanın müdahalesi gecikmedi

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı Kaptanağa Sokak yanında meydana geldi.

LAF ATMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs ile iki genç kadın arasında "bakma ve laf atma" yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma fiziki kavgaya dönüştü. Kadınlardan D.T. darp sonucu yere düşerek başını çarptı. Diğer kadın ise şahsa tepki göstererek elindekileri fırlattı.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Çevredeki vatandaşlar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri araya girerek tarafları ayırdı. Zabıta ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralanan D.T.'yi ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. N.B. isimli şüpheli şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gerginlik anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.