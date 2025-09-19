Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sokakta ‘laf atma’ kavgası kanlı bitti! Zabıtanın müdahalesi gecikmedi

Sokakta ‘laf atma’ kavgası kanlı bitti! Zabıtanın müdahalesi gecikmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sokakta ‘laf atma’ kavgası kanlı bitti! Zabıtanın müdahalesi gecikmedi
Samsun, Kavga, Kazan, Zabıta, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "bakma ve laf atma" yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kadın yaralanırken, polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı Kaptanağa Sokak yanında meydana geldi. 

Sokakta ‘laf atma’ kavgası kanlı bitti! Zabıtanın müdahalesi gecikmedi - 1. Resim

LAF ATMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs ile iki genç kadın arasında "bakma ve laf atma" yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma fiziki kavgaya dönüştü. Kadınlardan D.T. darp sonucu yere düşerek başını çarptı. Diğer kadın ise şahsa tepki göstererek elindekileri fırlattı.

Sokakta ‘laf atma’ kavgası kanlı bitti! Zabıtanın müdahalesi gecikmedi - 2. Resim

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Çevredeki vatandaşlar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri araya girerek tarafları ayırdı. Zabıta ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralanan D.T.'yi ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. N.B. isimli şüpheli şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı. 

Sokakta ‘laf atma’ kavgası kanlı bitti! Zabıtanın müdahalesi gecikmedi - 3. Resim

Gerginlik anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Göztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli olduAK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan istifa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kağıthane'de korkutan anlar! Ağaçlık alan alev alev yandı - 3. SayfaKağıthane'de korkutan anlar! Ağaçlık alan alev alev yandıTers dönen otomobil yol kenarına uçtu! 4'ü çocuk 6 yaralı var - 3. SayfaTers dönen otomobil yol kenarına uçtu! 4'ü çocuk 6 yaralıKastamonu'da feci olay! Kaldığı otelin beşinci katından düşen kadın kurtarılamadı - 3. SayfaKastamonu'da feci olay! Beşinci kattan düşen kadın kurtarılamadıEniştesini öldüren zanlıya haksız tahrik indirimi! Ölümle tehdit edildi; müebbet cezası 15 yıla indi - 3. SayfaEniştesini öldüren zanlıya haksız tahrik indirimi! Ölümle tehdit edildi; müebbet cezası 15 yıla indiGaziantep'de 3 kişinin öldüğü olayda şoke eden detay! Katilleri en yakınları çıktı... - 3. Sayfa3 kişinin öldüğü olayda şoke eden detay!Van'da kanlı saldırı! Okul basıp öğretmenleri bıçakladı, olayın aslı bambaşka çıktı - 3. SayfaElinde bıçakla geldi, öğretmenlere saldırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...