Sorunlara dayanamadı! Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı... Polisler zor ikna etti

Erzincan’da ailevi problemler nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen T.Y. isimli şahıs, iki kızının gözü önünde boğazına dayadığı bıçakla kendine zarar verdi. Polisler tarafından ikna edilen T.Y., bıçağı bıraktı ve hastaneye götürüldü.
Erzincan merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan park içerisinde dün akşam saatlerinde ailevi sorunlar nedeniyle psikolojik bunalıma giren T.Y., ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı.
Vatandaşların durumu fark ederek ihbar etmeleri üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
2 genç kızının da olay yerinde bulunduğu alanda polis ekipleri, bıçağı boynuna dayayarak kendine yaklaştırmayan şahsı konuşarak ikna etmeye çalıştı.
EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İKNA ETTİ
Şahıs, Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Tuna tarafından ikna edilerek elindeki bıçağı bıraktı. Yaralı T.Y., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü.
