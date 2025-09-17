Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sorunlara dayanamadı! Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı... Polisler zor ikna etti

Sorunlara dayanamadı! Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı... Polisler zor ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da ailevi problemler nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen T.Y. isimli şahıs, iki kızının gözü önünde boğazına dayadığı bıçakla kendine zarar verdi. Polisler tarafından ikna edilen T.Y., bıçağı bıraktı ve hastaneye götürüldü.

Erzincan merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan park içerisinde dün akşam saatlerinde ailevi sorunlar nedeniyle psikolojik bunalıma giren T.Y., ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı.

Vatandaşların durumu fark ederek ihbar etmeleri üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sorunlara dayanamadı! Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı... Polisler zor ikna etti - 1. Resim

2 genç kızının da olay yerinde bulunduğu alanda polis ekipleri, bıçağı boynuna dayayarak kendine yaklaştırmayan şahsı konuşarak ikna etmeye çalıştı.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İKNA ETTİ

Şahıs, Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Tuna tarafından ikna edilerek elindeki bıçağı bıraktı. Yaralı T.Y., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Bakkaldan arayıp talimat almışlar!Suç örgütlerine 49 ilde operasyon! 115 şüpheli yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da skandal olay! Sipariş getiren kurye, kadın müşterinin evine girmeye çalıştı - 3. SayfaKurye, kadın müşterinin evine girmeye çalıştıKazadan sonra gittiği düşünülmüştü! Sürücünün cesedi kamyonun altından çıktı - 3. SayfaSürücünün cesedi kamyonun altından çıktıFETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Bakkaldan arayıp talimat almışlar! - 3. SayfaBakkaldan arayıp talimat almışlar!İstanbul'da iğrenç olay! Zalim kocanın eşine ve çocuğuna yaptığı kan dondurdu - 3. SayfaEşine ve çocuğuna yaptığı kan dondurduErzincan'da feci kaza! Yeni aldığı motosikletle ölüme gittiği anlar kamerada - 3. SayfaYeni motosikletiyle ölüme gittiği anlar kameradaÇocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba konuştu! "Bana zorla özür diletti" - 3. SayfaÇocuklarının önünde tokat yiyen baba konuştu!
Sonraki Haber Yükleniyor...