Sorunlara dayanamadı! Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı... Polisler zor ikna etti

Erzincan merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan park içerisinde dün akşam saatlerinde ailevi sorunlar nedeniyle psikolojik bunalıma giren T.Y., ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı.

Vatandaşların durumu fark ederek ihbar etmeleri üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

2 genç kızının da olay yerinde bulunduğu alanda polis ekipleri, bıçağı boynuna dayayarak kendine yaklaştırmayan şahsı konuşarak ikna etmeye çalıştı.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İKNA ETTİ

Şahıs, Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Tuna tarafından ikna edilerek elindeki bıçağı bıraktı. Yaralı T.Y., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü.