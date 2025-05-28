Sosyal medyada tanıştığı kadın hayatını kararttı! Barışma teklifine kandı, canını komşuları kurtardı

Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki Necdet Tilif, sosyal medyada tanıştığı eşi ile boşanma aşamasındayken başına gelmeyen kalmadı. Talihsiz adam uzaklaştırma kararı çıkardığı eşi tarafından barışma bahanesi ile kandırılıp, bıçak darbeleri ile adeta delik deşik edildi. Şans eseri sağ kalan Tilif, "Bu kadar öfkeyi nasıl biriktirdi?" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 25 Mayıs Pazar gecesi korkunç bir olay yaşandı. 62 yaşındaki emekli Necdet Tilif, bir süredir ayrı yaşadığı eşinin barışma çağrısıyla geri döndüğü evde hunharca bıçaklandı.

KOMŞULARI YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOŞTU

Akşam saatlerinde, birlikte çay sonra uyumaya hazırlanan Necdet Tilif, uykudayken eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Kanlar içinde apartman koridoruna koşan adam, yardım çığlıkları attı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tilif tedavisinin ardından taburcu edildi, eşi Z.T. ise tutuklandı.

"BANA, BENİ KESECEĞİ BIÇAKLARI BİLETTİ"

Saldırı öncesi yaşananları anlatan Necdet Tilif, eşinin kendisine iki bıçak verdiğini belirterek "Çayı içmeden iki bıçak getirdi. ‘Bu domatesi, soğanı kesmiyor, şunları bir çarkla, keskinlet" dedi. Ben de bıçakları çarkladım. Kırmızı saplı bıçakla saldırdı. Sanırım polis o bıçağı aldı, delil sayıldı. Beni keseceği, doğrayacağı bıçakları bana çarklattı" dedi.

"ÇAYDAN SONRA GÖZÜMÜ AÇAMADIM, BIÇAKLANINCA KALKTIM"

Tilif, yemek yiyip duş almasının ardından içtiği çaydan sonra kendisini yoğun bir uyku halinin bastığını aktararak, şu ifadelere yer verdi: "Banyomu yaptım, çamaşırları makineye attı. Çay içtik. Gitmek istedim ama ‘Kal, yorgunsun' dedi. Kapıyı içeriden kilitledi. Anahtarı ben aldım ama yine de gitmedim. Çaydan sonra üzerime öyle bir uyku çöktü ki… Sanki çayıma bir şey katılmış gibi. Gözümü açamıyordum. Uzandım, ne kadar geçti bilmiyorum. Bıçak darbesiyle uyandım."

"KAÇARKEN BIÇAĞI SIRTIMA SAPLADI"

Saldırının ardından kaçmak istediğini ancak eşi tarafından durmaksızın bıçaklandığını söyleyen Tilif, şöyle devam etti: "Peş peşe bıçakladı. Dışarıya kaçmak istiyorum. Sırtımdan vuruyor bıçağı. Bu kadar nefreti nasıl biriktirdin? Ne istedin benden? Marketini görüyordum, pazarını görüyordum. Teneke kutu toplayıp, satıp parasını getiriyordum. Hiç renk vermedi. Tasarlamış, her şeyi planlamış" dedi.

"YARDIM EDİN DİYE KAPILARA VURDUM"

Saldırıdan sonra ikinci kata indiğini, yardım istemek için komşuların kapılarına vurduğunu belirten Tilif, "Koridor kan revan olmuş. Yardım edin, imdat diye bağırdım. Dışarı attım kendimi, meydanda bayılmışım. Uyandığımda hastanedeydim" dedi.

"BARIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, İNANDIM"

Uzaklaştırma kararları nedeniyle aylarca evine giremeyen Tilif, kış aylarını hurda haldeki eski bir araçta geçirdi. Soğuk havalarda yorgan ve battaniyeyle ısınmaya çalışan emekli adam, geçimini ise teneke ve ikinci el giysi toplayarak sağlıyordu.

Trafik kazası sonrası aracı da kullanılamaz hale gelince barınacak yeri kalmayan Tilif, bir arkadaşının yazıhanesinde yaşamaya başladı. Olay günü de orada olduğunu öne süren Tilif, "Arkadaşım yazıhanesini bana açtı, orada kalıyordum. Pazar günü geldi, barışmak istediğini söyledi. Ben de inandım" dedi.

"YARALARIM HALA SIZLIYOR, PARMAKLARIMI OYNATAMIYORUM"

Tedaviden sonra taburcu edilen Tilif, fiziksel rahatsızlıklarının devam ettiğini, özellikle ellerini kullanmakta güçlük çektiğini söyledi. Kamudan evde sağlık hizmeti talebinde bulunmak istediğini ancak nasıl yapılacağını bilmediğini belirten Tilif, "Yaralarım hâlâ sızlıyor. Evde sağlık hizmeti varmış. Eve gelip pansuman yapıyorlarmış. Ama nereye başvuracağımı bilmiyorum. Yemek yapamıyorum, parmaklarımı oynatamıyorum" şeklinde konuştu.

Saldırı sonrası eşinin kızının ve oğlunun evi temizlemek için geldiğini belirten Tilif, kızının temizlik sırasında gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

"SON KURUŞUNA KADAR ALACAĞIM"

Saldırıdan önce açtığı boşanma, tapu iptal ve maddi-manevi tazminat davalarının sürdüğünü belirterek, artık hiçbir geri adım atmayacağını söyleyen adam, "Canıma kastettikten sonra hukuken son kuruşuna kadar talep edeceğim. Evi satacağım, arabamı yaptıracağım. İngiliz karavanı alacağım. Mobil gezeceğim" dedi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Z.T., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.