Taklalar atan araç inşaata daldı! Denetim yapan müteahhit hayatını kaybetti

Bugün sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde alınan bilgiye göre, Gökhan K. yönetimindeki otomobil, kavşakta Fırat Ö. idaresindeki 33 AFR 807 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

DENETİM YAPARKEN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fırat Ö.'nün otomobili, önce bariyerlere, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bulunanlara vurdu. O sırada kendi inşaatının önünde denetim yaptığı öğrenilen müteahhit Abdulgafur Şenol, çarpma sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücülerden Fırat Ö. ile kaldırımdaki yayalardan İbrahim Çelik ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ARAÇ ÇOK HIZLI GELDİ"

Kazayı gören Gökhan Küsin, "Kaza sabah 08.30'da oldu. Araç hiç frene bile basmadan bu kapalı olan yere geldi. Kavşakta kaza yaptılar. Müteahhit Abdulgafur Şenol abimiz hayatını kaybetti. Araç çok hızlı geldi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.