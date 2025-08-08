Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Taklalar atan araç inşaata daldı! Denetim yapan müteahhit hayatını kaybetti

Taklalar atan araç inşaata daldı! Denetim yapan müteahhit hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da iki otomobil çarpıştı, kontrolden çıkan araçlardan biri, yol kenarındaki inşaat alanına dalarak kaldırımda bulunanlara çarptı. O sırada inşaatını denetleyen müteahhit olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 2 kişi de yaralandı.

Bugün sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde alınan bilgiye göre, Gökhan K. yönetimindeki otomobil, kavşakta Fırat Ö. idaresindeki 33 AFR 807 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

DENETİM YAPARKEN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fırat Ö.'nün otomobili, önce bariyerlere, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bulunanlara vurdu. O sırada kendi inşaatının önünde denetim yaptığı öğrenilen müteahhit Abdulgafur Şenol, çarpma sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücülerden Fırat Ö. ile kaldırımdaki yayalardan İbrahim Çelik ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taklalar atan araç inşaata daldı! Denetim yapan müteahhit hayatını kaybetti - 1. Resim

"ARAÇ ÇOK HIZLI GELDİ"

Kazayı gören Gökhan Küsin, "Kaza sabah 08.30'da oldu. Araç hiç frene bile basmadan bu kapalı olan yere geldi. Kavşakta kaza yaptılar. Müteahhit Abdulgafur Şenol abimiz hayatını kaybetti. Araç çok hızlı geldi" dedi.

Taklalar atan araç inşaata daldı! Denetim yapan müteahhit hayatını kaybetti - 2. Resim

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çin'de sel felaketi! Alarma geçildi: Çok sayıda ölü ve kayıp varBeşiktaş-St. Patrick’s rövanş maçı ne zaman? BJK Avrupa rövanş tarihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yol verme tartışması faciaya dönüştü! Baltayla camı kırıp... - 3. SayfaYol verme tartışması faciaya dönüştü! Baltayla camı kırıp...Narin Güran cinayetinde bir yeni gelişme daha! Hapisteki 4 kişiyi de ilgilendiriyor - 3. SayfaNarin Güran cinayetinde bir yeni gelişme daha!Muğla'da bir genç kız silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan ölü bulundu - 3. SayfaMuğla'da bir genç kız silahlı saldırıya uğradı!Bu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar, sebebi ise... - 3. SayfaBu sokakta pandemi hiç bitmedi!Hem eşini hem belediyeyi aldattı! Müdür hakkında karar verildi - 3. SayfaÇapkınlığın sonu fena bitti! Müdür hakkında karar verildiHer gece aynı saatte geliyor, aynı şeyi çalıyor! Şaşkına çeviren hırsızlık kamerada - 3. SayfaHer gece aynı saatte, aynı yerde...
Sonraki Haber Yükleniyor...