Taşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı! Bulaşık makinesini açan ekipler şaşkına döndü

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 43 yaşındaki C.A. isimli şahsın kullandığı ev taşıma aracı şüpheli olarak belirlendi.

Takibe alınan araç, Havza ilçesinde durduruldu.

DEDEKTÖR KÖPEK TONY HAREKETE GEÇTİ

Araçta yapılan aramada dedektör köpek Tony’nin tepki vermesi üzerine ekipler detaylı incelemeye geçti. Ev eşyaları arasında yer alan bulaşık makinesi açıldığında, iç kısmına özel yöntemlerle gizlenmiş binlerce uyuşturucu hap olduğu tespit edildi.

53 BİNİ AŞKIN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan sayımda toplam 53 bin 760 adet sentetik ecza hapın yanı sıra, yaklaşık 100 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek 1 kilo Fubinaca maddesi de ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak C.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.