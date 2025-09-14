Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Taşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı! Bulaşık makinesini açan ekipler şaşkına döndü

Taşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı! Bulaşık makinesini açan ekipler şaşkına döndü

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da polis ekipleri, ev eşyaları yüklü bir nakliye aracında gerçekleştirdikleri operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli aracın kasasında yer alan bulaşık makinesine gizlenmiş tam 53 bin 760 adet sentetik ecza hap bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 43 yaşındaki C.A. isimli şahsın kullandığı ev taşıma aracı şüpheli olarak belirlendi.

Takibe alınan araç, Havza ilçesinde durduruldu.

Taşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı! Bulaşık makinesini açan ekipler şaşkına döndü - 1. Resim

DEDEKTÖR KÖPEK TONY HAREKETE GEÇTİ

Araçta yapılan aramada dedektör köpek Tony’nin tepki vermesi üzerine ekipler detaylı incelemeye geçti. Ev eşyaları arasında yer alan bulaşık makinesi açıldığında, iç kısmına özel yöntemlerle gizlenmiş binlerce uyuşturucu hap olduğu tespit edildi.

Taşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı! Bulaşık makinesini açan ekipler şaşkına döndü - 2. Resim

53 BİNİ AŞKIN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan sayımda toplam 53 bin 760 adet sentetik ecza hapın yanı sıra, yaklaşık 100 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek 1 kilo Fubinaca maddesi de ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak C.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

