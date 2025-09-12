Samsun’da korkunç olay! Salıncak ipi boynuna dolandı, 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Korkunç olay, Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki E.A.Ö evlerinin önünde kurulu salıncakta sallandığı sırada, salıncağın ipi boynuna dolandı.

SALINCAĞIN İPİYLE BOĞULDU

Küçük çocuk bir anda askıda kalarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden anne, çocuğunu hemen bulunduğu yerden indirdi. Ailesi tarafından kendi imkânlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürülen minik E.A.Ö, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.