Samsun’da korkunç olay! Salıncak ipi boynuna dolandı, 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde, evlerinin önündeki salıncakta oynayan 3 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Korkunç olay, Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki E.A.Ö evlerinin önünde kurulu salıncakta sallandığı sırada, salıncağın ipi boynuna dolandı.
SALINCAĞIN İPİYLE BOĞULDU
Küçük çocuk bir anda askıda kalarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden anne, çocuğunu hemen bulunduğu yerden indirdi. Ailesi tarafından kendi imkânlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürülen minik E.A.Ö, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk