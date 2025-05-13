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Telefonla konuşurken yıldırım düştü! Talihsiz kadından kahreden haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Telefonla konuşurken yıldırım düştü! Talihsiz kadından kahreden haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te telefonla konuşurken üzerine yıldırım düşmesi sonucunda ağır yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz hafta sonu Bilecik'in Söğüt ilçesi'ne bağlı Oluklu köyünde edinilen bilgilere göre, köyde ebe olarak görev yapan Gönül Konakçı'nın (34) piknik yaptıkları sırada telefonu çaldı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Telefonu açan ve arayan kişiyle konuşan Konakçı'nın üzerine yıldırım düştü. Genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Telefonla konuşurken yıldırım düştü! Talihsiz kadından kahreden haber - 1. Resim

Durumu ağır olan genç kadın buradan da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Konakçı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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