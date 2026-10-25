Tır ile otomobil çarpıştı! Can pazarına dönen kazada 4 ölü
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, pancar yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ ALTINDA
Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Otomobildeki F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti.
Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.K'nin tedavisi sürüyor.
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