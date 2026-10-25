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Tır ile otomobil çarpıştı! Can pazarına dönen kazada 4 ölü

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde, pancar yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tır ile otomobil çarpıştı! Can pazarına dönen kazada 4 ölü
Başlık ResmiTır ile otomobil çarpıştı! Can pazarına dönen kazada 4 ölü

TIR SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Otomobildeki F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti.

Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.K'nin tedavisi sürüyor.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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